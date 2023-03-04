EYT'LİLER DİKKAT! Başvurunuz GEÇERSİZ olmasın! Kademeli prim... İşverene EYT desteği... Kıdem tazminatı... İşte EYT ile ilgili tüm merak edilenler

Emeklilikte Yaşa Takılanlara (EYT) ilişkin kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi ve başvurular başladı. Peki süreç nasıl ilerleyecek? Başvurular nasıl yapılıyor? Nisan ayında maaşlar yatar mı? İşlemler Nisan ayına yetişecek mi? Kademeli prim ne demek, prim günü tablosu nasıl hesaplanır? Başvuru ve borçlanma nasıl yapılacak? EYT'de kademeli prim ne demek? İşverene EYT desteği nedir? EYT sonrası işveren zorunlu emekli eder mi? Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Duman, A Haber canlı yayınında EYT ile ilgili merak edilenleri yanıtladı. Duman, EYT başvurularının geçersiz olması ile ilgili kritik bir uyarıda bulundu. İşte EYT'liler için yol haritası...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN