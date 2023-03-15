15 Mart 2023, Çarşamba
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EYT’li maaşı nasıl hesaplanacak? 3 formül-2 anlaşma! Maaşta 638 TL'den başlayan fark...
EYT yasası Meclis’ten geçerek Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yasalaştı. EYT’ye başvuruların sayısı 750 bini aştı. İlk maaşlar ise nisan ayında hesaplarda olacak. Peki EYT’li maaşı nasıl hesaplanacak? Merak edilen soruların cevaplarını A Haber canlı yayınında Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem verdi.