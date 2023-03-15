15 Mart 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları EYT’li maaşı nasıl hesaplanacak? 3 formül-2 anlaşma! Maaşta 638 TL'den başlayan fark...

EYT’li maaşı nasıl hesaplanacak? 3 formül-2 anlaşma! Maaşta 638 TL'den başlayan fark...

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.03.2023 10:19
EYT yasası Meclis’ten geçerek Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yasalaştı. EYT’ye başvuruların sayısı 750 bini aştı. İlk maaşlar ise nisan ayında hesaplarda olacak. Peki EYT’li maaşı nasıl hesaplanacak? Merak edilen soruların cevaplarını A Haber canlı yayınında Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem verdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
EYT’li maaşı hesabı! 3 formül-2 anlaşma!
EYT’li maaşı hesabı! 3 formül-2 anlaşma!
Kentsel dönüşüm için 3 ayrı model
Kentsel dönüşüm için 3 ayrı model
Motorine indirim geldi!
Motorine indirim geldi!
10 soruda borç yapılandırma
10 soruda borç yapılandırma
İlk Evim’de İstanbul kurası
İlk Evim'de İstanbul kurası
Deprem bölgeleri için 11 bin 759 TL’lik asgari ücret
Deprem bölgeleri için 11 bin 759 TL'lik asgari ücret
EYT’de kıdem için hesaplı kredi!
EYT'de kıdem için hesaplı kredi!
Kentsel dönüşüm kredisi nasıl alınır?
Kentsel dönüşüm kredisi nasıl alınır?
ABD’de kriz çanları çalıyor!
ABD'de kriz çanları çalıyor!
Asgari ücrete yeni düzenleme!
Asgari ücrete yeni düzenleme!
TOGG’un fiyatı bugün açıklanacak!
TOGG'un fiyatı bugün açıklanacak!
Togg’un fiyatı ne kadar?
Togg’un fiyatı ne kadar?
Daha Fazla Video Göster