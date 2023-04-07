EYT'de maaş farkı ödemesi! EYT'liler maaş farkını nasıl alacak?

EYT'de kapsamında emekliliğe hak kazananlara, birikmiş maaş farkları ödenmeye başladı. Peki, kim ne kadar ve ne zaman alacak bu farkları? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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