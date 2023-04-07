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EYT'de maaş farkı ödemesi! EYT'liler maaş farkını nasıl alacak?

A Haber
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Giriş: 07.04.2023 10:58
EYT'de kapsamında emekliliğe hak kazananlara, birikmiş maaş farkları ödenmeye başladı. Peki, kim ne kadar ve ne zaman alacak bu farkları? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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EYT’liler maaş farkını nasıl alacak?
EYT'liler maaş farkını nasıl alacak?
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