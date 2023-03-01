EYT'de ilk aylıklar nisanda! Bakan Bilgin: ilk maaşlar nisanda alınacak bütçede her şey planlandı

Son dakika haberleri… Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT'de ilk aylıklar nisan ayında alınacağını açıkladı. Bakan Bilgin bütçe ile ilgili her şey planlandığını da söyledi.

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