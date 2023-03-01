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EYT'de ilk aylıklar nisanda! Bakan Bilgin: ilk maaşlar nisanda alınacak bütçede her şey planlandı

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Giriş: 01.03.2023 13:26
Güncelleme:01.03.2023 13:26
Son dakika haberleri… Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT'de ilk aylıklar nisan ayında alınacağını açıkladı. Bakan Bilgin bütçe ile ilgili her şey planlandığını da söyledi.
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