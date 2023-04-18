18 Nisan 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları EYT'de 600 bin maaş bağlandı! Prim borcu olanın başvurusu geçersiz

EYT'de 600 bin maaş bağlandı! Prim borcu olanın başvurusu geçersiz

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.04.2023 09:58
Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesinin yasalaşmasının ardından 3 Mart-31 Mart arasında başvuruda bulunanlara ilk emekli aylıkları ve ikramiyeleri ödenmeye başladı. EYT’de mükerrer ve prim borçlusu olanların başvuruları geçersiz sayılıyor. E-Devlet üzerinden 80 defa kayıt yaptırandan, iki-üç yıllık prim eksiğine karşın “ya tutarsa” diye başvuru yapanlar SGK çalışanlarını meşgul ediyor.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
EYT’de 600 bin maaş bağlandı!
EYT'de 600 bin maaş bağlandı!
İşçiye yeni teklif
İşçiye yeni teklif
694 milyon ton rezerv rakamına ulaşıldı
694 milyon ton rezerv rakamına ulaşıldı
Ekonomi yönü Türkiye olacak
Ekonomi yönü Türkiye olacak
Dünya ekonomisinin merkezi olacak
Dünya ekonomisinin merkezi olacak
52,2 milyar liralık borç yapılandırıldı
52,2 milyar liralık borç yapılandırıldı
EYT’yi kaçıranlar için yeni fırsat mı? Kısmi emeklilik fırsatı...
EYT'yi kaçıranlar için yeni fırsat mı? Kısmi emeklilik fırsatı...
Ekonominin nabzı İstanbul’da atacak
Ekonominin nabzı İstanbul'da atacak
Türkiye Karadeniz gazına kavuşuyor
Türkiye Karadeniz gazına kavuşuyor
Finans merkezi Türkiye’nin yüz akı olacak
Finans merkezi Türkiye'nin yüz akı olacak
Yeni evlenecek gençlere faizsiz kredi
Yeni evlenecek gençlere faizsiz kredi
Ev hanımları nasıl emekli olacak?
Ev hanımları nasıl emekli olacak?
Daha Fazla Video Göster