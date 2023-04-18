EYT'de 600 bin maaş bağlandı! Prim borcu olanın başvurusu geçersiz

Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesinin yasalaşmasının ardından 3 Mart-31 Mart arasında başvuruda bulunanlara ilk emekli aylıkları ve ikramiyeleri ödenmeye başladı. EYT’de mükerrer ve prim borçlusu olanların başvuruları geçersiz sayılıyor. E-Devlet üzerinden 80 defa kayıt yaptırandan, iki-üç yıllık prim eksiğine karşın “ya tutarsa” diye başvuru yapanlar SGK çalışanlarını meşgul ediyor.

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