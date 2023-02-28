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EYT NASIL VE NE ZAMAN YASALAŞACAK? EYT Meclis Genel Kurulu'nda

A Haber
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Giriş: 28.02.2023 15:24
Milyonlarca kişinin merakla beklediği Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesinin görüşmeleri bugün Meclis Genel Kurulu'nda başladı. Düzenlemenin mart ayında yürürlüğe girmesi bekleniyor. SGK'larda EYT hazırlığı sürüyor. EYT'lilerin emeklilik dilekçelerini dolduracakları masalar hazır. Tablo işe giriş tarihine göre hizmet süresi ve prim gün sayısı şartlarını gösteriyor. İlk maaşlar en erken nisan en geç mayısta hesaplarda olacak. Peki ne zaman yasalaşacak? Ayrıntılar Ankara'dan A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu aktardı.
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