05 Şubat 2023, Pazar
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EYT MAAŞ HESAPLAMA nasıl yapılır? EYT'li ne kadar maaş alacak? SSK... Bağ-Kur... Emekli Sandığı... Uzman isim A Haber'de anlattı
EYT Düzenlemesi Salı günü Meclis Genel Kurulu'na gelecek. Peki EYT'linin maaşı ne kadar olacak? EYT'de kim, ne kadar maaş alacak? EYT yasası ne zaman çıkar? Resmi Gazete'de ne zaman yayımlanır? İlk maaşlar ne zaman yatar? Sosyal Güvenlik Uzmanı Emin Yılmaz, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili detayları anlattı.