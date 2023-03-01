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EYT düzenlemesi yasalaştı! EYT başvuruları ne zaman başlayacak?

A Haber
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Giriş: 01.03.2023 08:41
Milyonların merakla beklediği Emeklilikte Taşa Takılanlarla ilgili düzenleme 395 oyla TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Detayları A Haber editörü Arzu Fidanverdi aktardı.
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