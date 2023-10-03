03 Ekim 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı

Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 03.10.2023 10:15
Son dakika haberi... Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) eylül ayı enflasyon verilerini açıkladı. Eylülde TÜFE yüzde 4,75 artarken, yıllık bazda yüzde 61.53'e yükseldi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Memur ve emeklinin zam oranı ne olacak?
Memur ve emeklinin zam oranı ne olacak?
Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı
Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı
Gram altın için rakam verdi! Yıl sonunda...
Gram altın için rakam verdi! Yıl sonunda...
Borsa İstanbul’dan bir rekor daha
Borsa İstanbul'dan bir rekor daha
Altında sert düşüş! Altın neden düşüyor?
Altında sert düşüş! Altın neden düşüyor?
Cumhuriyet’in 100. yılına özel indirim kampanyası
Cumhuriyet'in 100. yılına özel indirim kampanyası
Gram altın ne kadar olur?
Gram altın ne kadar olur?
Bakan Uraloğlu A Haber’de
Bakan Uraloğlu A Haber'de
Gençlere vergisiz telefon ne zaman?
Gençlere vergisiz telefon ne zaman?
Annelere erken emeklilik nasıl olacak?
Annelere erken emeklilik nasıl olacak?
Vergi affında son gün
Vergi affında son gün
Memur, emekli, asgari ücretli, kiracılar...
Memur, emekli, asgari ücretli, kiracılar...
Daha Fazla Video Göster