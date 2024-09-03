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Evlilik kredisinde yeni dönem! 3 il daha uygulama kapsamında

Evlilik kredisinde yeni dönem! 3 il daha uygulama kapsamında

Ahmet Nazif Vural
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Giriş: 03.09.2024 10:27
Evlilik kredisi uygulamasında yeni dönem başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın açıklamalarının detaylarını A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.
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