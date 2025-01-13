Evleneceklere 150 bin TL’lik faizsiz kredi

Başkan Erdoğan, Aile Yılı kapsamında yeni destek yardımlarını açıkladı. Yeni evlenecek gençlere 150 bin TL'lik faizsiz kredi desteğinin 81 ilin tamamında uygulanacağını belirtti. Türkiye'nin nüfus artış hızının alarm verdiğini de söyleyen erdoğan, yeni doğacak ilk çocuk için verilen yardım tutarının 5 bin liraya yükseldiğini açıkladı.

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