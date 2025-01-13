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Evleneceklere 150 bin TL’lik faizsiz kredi! 3 ve sonrası çocuk için 5 bin TL destek

Evleneceklere 150 bin TL’lik faizsiz kredi! 3 ve sonrası çocuk için 5 bin TL destek

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 13.01.2025 16:00
Başkan Erdoğan, Aile Yılı kapsamında yeni destek yardımlarını açıkladı. Yeni evlenecek gençlere 150 bin TL'lik faizsiz kredi desteğinin 81 ilin tamamında uygulanacağını belirtti. Türkiye'nin nüfus artış hızının alarm verdiğini de söyleyen erdoğan, yeni doğacak ilk çocuk için verilen yardım tutarının 5 bin liraya yükseldiğini açıkladı.
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Evleneceklere 150 bin TL’lik faizsiz kredi! 3 ve sonrası çocuk için 5 bin TL destek
Evleneceklere 150 bin TL’lik faizsiz kredi
Evleneceklere 150 bin TL’lik faizsiz kredi
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