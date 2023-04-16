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Ev hanımları nasıl emekli olacak? Emeklilik sisteminde neler değişiyor?

A Haber
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Giriş: 16.04.2023 10:40
Ev hanımlarına emeklilik imkanı geliyor. AK Parti'nin seçim beyannamesinde dikkat çeken vaatlerden biriydi. Ev hanımları nasıl emekli olacak? Ev hanımlarının emeklilik priminin ne kadarını devlet ödeyecek? Sosyal Güvenlik Uzmanı Emre Gülşen, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili dğerlendirmelerde bulundu.
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Ev hanımları nasıl emekli olacak?
Ev hanımları nasıl emekli olacak?
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