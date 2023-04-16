16 Nisan 2023, Pazar
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Ev hanımları nasıl emekli olacak? Emeklilik sisteminde neler değişiyor?
Ev hanımlarına emeklilik imkanı geliyor. AK Parti'nin seçim beyannamesinde dikkat çeken vaatlerden biriydi. Ev hanımları nasıl emekli olacak? Ev hanımlarının emeklilik priminin ne kadarını devlet ödeyecek? Sosyal Güvenlik Uzmanı Emre Gülşen, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili dğerlendirmelerde bulundu.