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Esnafın prim gün sayısı sabitlenecek mi?

Aslı Bilger Kutludağ
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Giriş: 12.04.2024 14:10
Güncelleme:12.04.2024 14:10
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnafın prim gün sayısının sabitlenmesini talep etti. Ayrıntıları, A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ uzmanına sordu.
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