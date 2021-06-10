Esnafa hibe desteğinden yararlanmak için son 14 gün! 5.000 TL'ye kadar yardım sağlanıyor

Başkan Erdoğan'ın müjdelediği esnafa hibe desteğinden faydalanabilmek için son 14 güne girildi. Başvurular e-Devlet'ten alınırken, son tarih 23 Haziran olacak. Tek seferde iki ayrı grup halinde verilecek hibe desteğinden 17 Mayıs'tan önce vergi mükellefi olan esnaf ve tacirler yararlanıyor. İşte bütün detaylar...