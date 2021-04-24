Erken emekli olmak isteyenler için 8 formül! Erken emeklilik için şartlar neler?

Erken emeklilik için 8 ayrı formül var! Her çalışanın hayali emeklilik. Bunun için yıl, yaş ve prim şartını tamamlamak gerekiyor. Ancak bazı durumlar çalışanlara erken emeklilik imkanı da sunuyor. Peki, erken emekli olmak için ne yapmak gerekiyor? İşte merak edilen tüm detaylar ve erken emeklilik için 8 formül...