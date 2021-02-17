Erkekler mobbingde daha mağdur! Her 4 erkekten 3'ü mobbinge maruz kalıyor

Aşağılama, alay etme, damgalama ve dışlama gibi eylemlerle açığa çıkan mobbing iş performansını düşürüyor. İstanbul’da 10 özel şirkette bine yakın çalışanla yapılan araştırmaya göre, her 4 kadından 1’i, yine her 4 erkekten de 3’ü mobbinge maruz kalıyor. Kadınlar genelde yöneticilerinden, erkekler ise çalışma arkadaşlarından mobbing görüyor. Peki Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında detayları anlattı.

Aşağılama, alay etme, damgalama ve dışlama gibi eylemlerle açığa çıkan mobbing iş performansını düşürüyor. İstanbul'da 10 özel şirkette bine yakın çalışanla yapılan araştırmaya göre, her 4 kadından 1'i, yine her 4 erkekten de 3'ü mobbinge maruz kalıyor. Kadınlar genelde yöneticilerinden, erkekler ise çalışma arkadaşlarından mobbing görüyor. Peki Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında detayları anlattı.

MOBBİNG NEDİR?

- EŞİT DAVRANMAMAK, AŞAĞILAMAK, ALAŞ ETMEK, DIŞLAMAK MOBBİNGİN KONUSUNU OLUŞTURUYOR

- İŞ YERLERİNDE PSİKOLOJİK TACİZ MOBBİNGİ OLUŞTURUYOR

ANKETTEN ÇIKAN SONUÇ

- HER 4 KADINDAN 1'İ MOBBİNGE UĞRUYOR

- HER 4 ERKEKTEN DE 3'Ü MOBBİNGE MARUZ KALIYOR

- KADINLAR GENELDE YÖNETİCİLERİNDEN MOBİNG GÖRÜYOR

- ERKEKLER ÇALIŞMA ARKADAŞLARINDAN MOBBİNG GÖRÜYOR

- KADINLARIN YÜZDE 25'İ İLK 1-3 YIL ARASINDA MOBBİNGE UĞRUYOR

YASALAR KORUYOR MU?

- İŞ KANUNUNDA MOBBİNG İÇİN AYRI BİR DÜZENLEME YOK

- İŞ KANUNU 5. MADDESİ AYRIMCILIĞI YASAKLIYOR

- 2011 YILINDA İŞ YERLERİNDE PSİKOLOJİK TACİZİN ÖNLENMESİ GENELGESİ ÇIKARTILDI

- MOBBİNGDE İLK SORUMLULUK İŞVERENE AİT

- ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİNDE DE MOBBİNGİN ÖNLENMESİ YER ALDI

NE YAPMALI?

- ALO 170'E MUTLAKA BİLDİRİLMELİ

- ÇALIŞMA BAKANLIĞI BU KONUDA İŞÇİLERE DESTEK VERİYOR