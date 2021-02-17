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Erkekler mobbingde daha mağdur! Her 4 erkekten 3'ü mobbinge maruz kalıyor
Aşağılama, alay etme, damgalama ve dışlama gibi eylemlerle açığa çıkan mobbing iş performansını düşürüyor. İstanbul'da 10 özel şirkette bine yakın çalışanla yapılan araştırmaya göre, her 4 kadından 1'i, yine her 4 erkekten de 3'ü mobbinge maruz kalıyor. Kadınlar genelde yöneticilerinden, erkekler ise çalışma arkadaşlarından mobbing görüyor. Peki Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında detayları anlattı.
MOBBİNG NEDİR?
- EŞİT DAVRANMAMAK, AŞAĞILAMAK, ALAŞ ETMEK, DIŞLAMAK MOBBİNGİN KONUSUNU OLUŞTURUYOR
- İŞ YERLERİNDE PSİKOLOJİK TACİZ MOBBİNGİ OLUŞTURUYOR
ANKETTEN ÇIKAN SONUÇ
- HER 4 KADINDAN 1'İ MOBBİNGE UĞRUYOR
- HER 4 ERKEKTEN DE 3'Ü MOBBİNGE MARUZ KALIYOR
- KADINLAR GENELDE YÖNETİCİLERİNDEN MOBİNG GÖRÜYOR
- ERKEKLER ÇALIŞMA ARKADAŞLARINDAN MOBBİNG GÖRÜYOR
- KADINLARIN YÜZDE 25'İ İLK 1-3 YIL ARASINDA MOBBİNGE UĞRUYOR
YASALAR KORUYOR MU?
- İŞ KANUNUNDA MOBBİNG İÇİN AYRI BİR DÜZENLEME YOK
- İŞ KANUNU 5. MADDESİ AYRIMCILIĞI YASAKLIYOR
- 2011 YILINDA İŞ YERLERİNDE PSİKOLOJİK TACİZİN ÖNLENMESİ GENELGESİ ÇIKARTILDI
- MOBBİNGDE İLK SORUMLULUK İŞVERENE AİT
- ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİNDE DE MOBBİNGİN ÖNLENMESİ YER ALDI
NE YAPMALI?
- ALO 170'E MUTLAKA BİLDİRİLMELİ
- ÇALIŞMA BAKANLIĞI BU KONUDA İŞÇİLERE DESTEK VERİYOR