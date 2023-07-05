05 Temmuz 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Enflasyon rakamları belli oldu! İşte emekli ve memurların alacakları zamlar

Enflasyon rakamları belli oldu! İşte emekli ve memurların alacakları zamlar

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.07.2023 11:30
Güncelleme:05.07.2023 11:32
TÜİK enflasyon rakamlarını açıkladı. Refah payı hariç SSK ve Bağ-Kur emeklilerimiz yüzde 19,77 oranında aylıklarına zam alacaklar. Memurlarda enflasyon verilerine bağlı olarak yüzde 17,55 zam alacak. Ekonomideki gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan ekonomist Emre Gülşen ve Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.

Ekonomist Emre Gülşen'in A Haber'de yaptığı açıklamalar:

"Günlerdir beklenen enflasyon verileri nihayetinde bugün açıklandı. TÜİK aylık bazda enflasyon rakamını aylık bazda yüzde 3,92 olarak açıkladı. Bu rakamın belli olmasıyla memur ve memur emeklisinin SSK ve Bağ-Kur'luların alacağı zam belli oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklilerimiz yüzde 19,77 oranında aylıklarına zam alacaklar. Memurlarda enflasyon verilerine bağlı olarak yüzde 17,55 zam alacak.

BEKLENTİ YÜZDE 30/35 BANDI

Tabi burada bizim beklediğimiz devletin seyyanen yapacağı zamlar ve refah payı olacak. 2020 yılında beri devlet açıklanan enflasyon oranın üzerinde ücret artışları yapıyor. Asgari ücret olsun emekli maaşları olsun hep bu politika izlendi. Yine burada biz bir refah payı artışı bekliyor. Burada bizim beklentimiz yüzde 30 ve 35 bandında olması.

MEMURLAR BEKLEMEDE

Eğer bu rakamlarda zamlar yapılırsa tatmin edici rakamlara ulaşılmış olacak. Burada en düşük emekli maaşının 10 bin lira bandına çıkarılmasını bekliyoruz. Memurların da en düşük maaşı 22 bine çıkacak. Memurlar konusunda seyyanen zam konusunda merak edilenler arasında biz de bu konuyu takip ediyoruz."

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İşte emekli ve memurların zam oranı
İşte emekli ve memurların zam oranı
Kato’nun altı petrol denizi
Kato'nun altı petrol denizi
Gözler torba yasada!
Gözler torba yasada!
Kim ne kadar maaş alacak?
Kim ne kadar maaş alacak?
Enflasyon rakamları açıklandı
Enflasyon rakamları açıklandı
Süreç nasıl işleyecek?
Süreç nasıl işleyecek?
Memur zammı belli oluyor
Memur zammı belli oluyor
A Haber’de milyonları heyecanlandıran kulis...
A Haber'de milyonları heyecanlandıran kulis...
Esnafa karşı birleştiler! Savunmayı bakan yapacak
Esnafa karşı birleştiler! Savunmayı bakan yapacak
Bakan Tunç’tan kira açıklaması
Bakan Tunç’tan kira açıklaması
Bakan Işıkhan’dan maaş zammı açıklaması
Bakan Işıkhan'dan maaş zammı açıklaması
Memur ve emekli zammı ne zaman açıklanacak?
Memur ve emekli zammı ne zaman açıklanacak?
Daha Fazla Video Göster