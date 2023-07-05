Enflasyon rakamları belli oldu! İşte emekli ve memurların alacakları zamlar

TÜİK enflasyon rakamlarını açıkladı. Refah payı hariç SSK ve Bağ-Kur emeklilerimiz yüzde 19,77 oranında aylıklarına zam alacaklar. Memurlarda enflasyon verilerine bağlı olarak yüzde 17,55 zam alacak. Ekonomideki gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan ekonomist Emre Gülşen ve Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.

Ekonomist Emre Gülşen'in A Haber'de yaptığı açıklamalar:

"Günlerdir beklenen enflasyon verileri nihayetinde bugün açıklandı. TÜİK aylık bazda enflasyon rakamını aylık bazda yüzde 3,92 olarak açıkladı. Bu rakamın belli olmasıyla memur ve memur emeklisinin SSK ve Bağ-Kur'luların alacağı zam belli oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklilerimiz yüzde 19,77 oranında aylıklarına zam alacaklar. Memurlarda enflasyon verilerine bağlı olarak yüzde 17,55 zam alacak.

BEKLENTİ YÜZDE 30/35 BANDI

Tabi burada bizim beklediğimiz devletin seyyanen yapacağı zamlar ve refah payı olacak. 2020 yılında beri devlet açıklanan enflasyon oranın üzerinde ücret artışları yapıyor. Asgari ücret olsun emekli maaşları olsun hep bu politika izlendi. Yine burada biz bir refah payı artışı bekliyor. Burada bizim beklentimiz yüzde 30 ve 35 bandında olması.

MEMURLAR BEKLEMEDE

Eğer bu rakamlarda zamlar yapılırsa tatmin edici rakamlara ulaşılmış olacak. Burada en düşük emekli maaşının 10 bin lira bandına çıkarılmasını bekliyoruz. Memurların da en düşük maaşı 22 bine çıkacak. Memurlar konusunda seyyanen zam konusunda merak edilenler arasında biz de bu konuyu takip ediyoruz."