Enerji kimlik belgesi nedir? Enerji kimlik belgesi nasıl alınır ve nereye başvurulur? |Video

Milyonlarca ev sahibini yakından ilgilendiren yeni bir düzenleme daha 1 Ocak 2020 tarihi itibarıyla yürürlüğe giriyor. Yeni yapılacak olan binalarda 'Enerji kimlik belgesi' zorunlu oluyor. Peki 'enerji kimlik belgesi' nedir? Enerji kimlik belgesi alınmazsa mülkün satışı yapılabilir mi? Enerji kimlik belgesi olmayan binalara elektrik, su, doğal gaz bağlanır mı? Kaç yılından sonra yapılan binalarda enerji kimlik belgesi zorunlu? Enerji kimlik belgesi nereden alınır, nereye başvuru yapılacak? Tüm bu soruları yanıtını uzman isim Arkın Konak A Haber canlı yayınında yanıtladı.

Milyonlarca ev sahibini yakından ilgilendiren yeni bir düzenleme daha 1 Ocak 2020 tarihi itibarıyla yürürlüğe giriyor.

Yeni yapılacak olan binalarda 'Enerji kimlik belgesi' zorunlu oluyor. Peki 'enerji kimlik belgesi' nedir? Enerji kimlik belgesi alınmazsa mülkün satışı yapılabilir mi? Enerji kimlik belgesi olmayan binalara elektrik, su, doğal gaz bağlanır mı? Kaç yılından sonra yapılan binalarda enerji kimlik belgesi zorunlu? Enerji kimlik belgesi nereden alınır, nereye başvuru yapılacak?

Tüm bu soruları yanıtını uzman isim Arkın Konak, A Haber canlı yayınında yanıtladı.