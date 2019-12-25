25 Aralık 2019, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
25.12.2019

Enerji kimlik belgesi nedir? Enerji kimlik belgesi nasıl alınır ve nereye başvurulur? |Video

Milyonlarca ev sahibini yakından ilgilendiren yeni bir düzenleme daha 1 Ocak 2020 tarihi itibarıyla yürürlüğe giriyor. Yeni yapılacak olan binalarda 'Enerji kimlik belgesi' zorunlu oluyor. Peki 'enerji kimlik belgesi' nedir? Enerji kimlik belgesi alınmazsa mülkün satışı yapılabilir mi? Enerji kimlik belgesi olmayan binalara elektrik, su, doğal gaz bağlanır mı? Kaç yılından sonra yapılan binalarda enerji kimlik belgesi zorunlu? Enerji kimlik belgesi nereden alınır, nereye başvuru yapılacak? Tüm bu soruları yanıtını uzman isim Arkın Konak A Haber canlı yayınında yanıtladı.

Milyonlarca ev sahibini yakından ilgilendiren yeni bir düzenleme daha 1 Ocak 2020 tarihi itibarıyla yürürlüğe giriyor.

Yeni yapılacak olan binalarda 'Enerji kimlik belgesi' zorunlu oluyor. Peki 'enerji kimlik belgesi' nedir? Enerji kimlik belgesi alınmazsa mülkün satışı yapılabilir mi? Enerji kimlik belgesi olmayan binalara elektrik, su, doğal gaz bağlanır mı? Kaç yılından sonra yapılan binalarda enerji kimlik belgesi zorunlu? Enerji kimlik belgesi nereden alınır, nereye başvuru yapılacak?

Tüm bu soruları yanıtını uzman isim Arkın Konak, A Haber canlı yayınında yanıtladı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Ev sahipleri dikkat 1 Ocak itibarıyla...
Ev sahipleri dikkat 1 Ocak itibarıyla...
Asgari ücret zammı belli oluyor! Bakan Selçuk...
Asgari ücret zammı belli oluyor! Bakan Selçuk...
TürkAkım'da sona gelindi! Kritik tarih 8 Ocak!
TürkAkım'da sona gelindi! Kritik tarih 8 Ocak!
2020 asgari ücreti ne kadar olacak? Kritik gün...
2020 asgari ücreti ne kadar olacak? Kritik gün...
Yerli otomobilde müthiş özellik!
Yerli otomobilde müthiş özellik!
Yerli otomobile dev sipariş
Yerli otomobile dev sipariş
Borsa İstanbul'dan yeni rekor
Borsa İstanbul'dan yeni rekor
O yolcuya Başkan Erdoğan sürprizi
O yolcuya Başkan Erdoğan sürprizi
Kanal İstanbul'da flaş gelişme! Kabul edildi...
Kanal İstanbul'da flaş gelişme! Kabul edildi...
2020 MTV ücretlerine indirim!
2020 MTV ücretlerine indirim!
Banka kredi faiz oranları düştü!
Banka kredi faiz oranları düştü!
Türkiye ekonomisi nasıl toparladı?
Türkiye ekonomisi nasıl toparladı?
Daha Fazla Video Göster