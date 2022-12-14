14 Aralık 2022, Çarşamba
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En ucuz kasko nereden ve nasıl yapılır? Kasko fiyatını düşürmenin yolları var mı, varsa ne yapılmalı?
Kaskoda fiyatlar önemli oranda arttı. Haliyle sürücüler de bütçelerine göre kasko yaptırmak istiyor. Peki, kasko fiyatını düşürmenin yolları var mı? Akıllardaki soruların cevaplarını A Haber muhabiri Ahmet Tunahan Şimşek’in konuğu olan TÜKONFED Başkanı Turusan Bağcı verdi.