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En ucuz kasko nereden ve nasıl yapılır? Kasko fiyatını düşürmenin yolları var mı, varsa ne yapılmalı?

A Haber
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Giriş: 14.12.2022 15:48
Kaskoda fiyatlar önemli oranda arttı. Haliyle sürücüler de bütçelerine göre kasko yaptırmak istiyor. Peki, kasko fiyatını düşürmenin yolları var mı? Akıllardaki soruların cevaplarını A Haber muhabiri Ahmet Tunahan Şimşek’in konuğu olan TÜKONFED Başkanı Turusan Bağcı verdi.
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