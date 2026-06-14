İran-ABD hattında kritik süreç: Anlaşma tamam Hürmüz açılıyor

İran ile ABD arasında müzakere edilen olası mutabakat zaptına ilişkin diplomasi trafiği sürüyor. Katar heyeti Tahran’da temaslarını devam ettirirken, Reuters’ın İranlı bir yetkiliye dayandırdığı haberde nükleer faaliyetler ve yaptırımlara ilişkin dikkat çeken detaylar yer aldı. Öte yandan İran’da bazı gruplar mutabakat sürecine karşı protesto gösterileri düzenledi. A Haber muhabiri Ekber Karabağ, İran ile ABD arasında yürütülen müzakerelere ilişkin son gelişmeleri aktarırken, anlaşmanın imzalanmasına yönelik farklı açıklamaların bulunduğunu belirtti.