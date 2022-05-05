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En düşük memur maaşı ne kadar olacak? SSK... Bağkur... Emekli... Tek tek hesaplandı! İşte rakamlar

A Haber
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Giriş: 05.05.2022 15:28
Tüketici fiyatları endeksi nisan ayında yüzde 7.25 artış gösterdi. Yıllık enflasyon ise yüzde 69,97 oldu. Bu dönemde fiyatı en çok artan ürünler listesinde ilk sırada kuru soğan var. Enflasyonun açıklanmasıyla gözler memur ve emeklilere yapılacak zam oranlarına çevrildi. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.
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