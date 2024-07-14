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En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli maaşları ne zaman ödeniyor?

ahaber.com.tr
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Giriş: 14.07.2024 20:30
Milyonlarca emekli maaşlarına yapılacak zammı bekliyor. Düzenleme ile en düşük emekli maaşı da artırılacak. Rakamların bu hafta netleşmesi bekleniyor.
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En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
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