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En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Düzenlemenin detayları belli oldu! İşte konuşulan rakam

ahaber.com.tr
Yavuz Topal
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Giriş: 09.07.2024 17:46
Hükümet yüzde 24.73'lük artışa rağmen, kök maaşı düşük olduğu için zamdan yararlanamayacak olan 1.8 milyon emekli için çalışma başlattı. En düşük emekli maaşı 12 bin liraya çıkarılacağı düzenlemenin detayları belli oldu. Yapılan düzenlemin Temmuz ayı maaşına yetiştirilememesi durumunda 2 aylık zam farkı da yatırılacak. A Haber'e konuşan çalışma hayatı uzmanı Tarkan Zengin, "En düşük emekli maaşı artacak. Burada yapılacak düzeltme ilgilendirdiği kişi sayısını da değiştirecek. Eğer 12 bin TL olursa 3 milyon 500 bin, 12 bin 500 TL olursa 3 milyon 700 bin kişiyi etkileyecek." dedi.
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En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
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