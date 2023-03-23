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En düşük emekli maaşı 7.500 TL oluyor! Tarih belli oldu

A Haber
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Giriş: 23.03.2023 16:35
Yeni bir asgari ücret artışı olacak mı? Taban maaşı artışı diğer maaşlara da yansır mı? Bütün emekliler 2 bin TL zam mı alacak? Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyeleri kaç TL olacak? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında tüm formülleri anlattı. Net rakam verdi. Ekonomist Muhammet Bayram da değerlendirmelerde bulundu. Ak Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Biz AK Parti olarak konuyla ilgili ön çalışma yapıyoruz. Önümüzdeki hafta yasalaştırılmasını ümit ediyoruz." dedi.İşte detaylar...
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