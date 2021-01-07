Emlakçılıkta yeni dönem başlıyor: QR kodu sistemi!

Milyonlarca ev sahibini ve kiracıyı ilgilendiren yeni bir dönem başlıyor. Tapuda QR koduyla artık birçok bilgi kolay bir şekilde öğrenilebilecek. Evler sanal ortamda 3 boyutlu görülebilecek. Detayları A Haber muhabiri Tuğba Kezer aktardı.İstanbul Emlakçıları Odası Başkanı Nizameddin Aşa sitemle ilgili ayrıntıları A Haber'e anlattı.

Milyonlarca ev sahibini ve kiracıyı ilgilendiren yeni bir dönem başlıyor. Tapuda QR koduyla artık birçok bilgi kolay bir şekilde öğrenilebilecek. Evler sanal ortamda 3 boyutlu görülebilecek. Detayları A Haber muhabiri Tuğba Kezer aktardı.İstanbul Emlakçıları Odası Başkanı Nizameddin Aşa sitemle ilgili ayrıntıları A Haber'e anlattı.

Konut sahibi olmak isteyenler ya da ev kiralamak isteyenler, müjde. Emlakçılıkta yeni dönem başlıyor. Vatandaşlar satın alacağı ya da almak istediği evi 3 boyutlu olarak görebilecek.

Tapuda QR kodu sistemiyle kötü sürprizlerle karşılaşmak artık tarih olacak.Bir eve ihtiyacınız var bilgisayar başına oturdunuz internetten ilanlara bakıyorsunuz. Ancak kimi evin ya bir fotoğrafı var ya da hiç yok. İşte yeni sistemle birlikte QR kodunu okutarak almak istediğiniz evi 3 boyutlu bir şekilde sanal ortamda görebileceksiniz.

Peki sistem neleri kapsıyor. yeni dönemde ev almak isteyenleri neler bekliyor? Yeni sistemde ev sahipleri kiraya verdikleri konutta

kaç kişinin ikamet ettiğini de öğrenebilecek.

İSKANI OLMAYAN EVLERDE SİSTEM GEÇERSİZ

İskanı olmayan evlerde ise bu sistem geçerli olmayacak. İskan alınmayan binalarda bu imkan şimdi olmayacak. Veya isteğe bağlı bir şekilde vatandaşın talebiyle bu sisteme girebilecek.