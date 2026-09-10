Başkan Erdoğan'ın Rize programında neler var?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yoğun bir program kapsamında baba ocağı Rize’yi ziyaret edecek. Rize-Artvin Havalimanı'na inişiyle başlayacak temaslarında Başkan Erdoğan, 10 milyar liralık toplu açılış töreninden teşkilat buluşmalarına kadar dolu dolu bir takvimi icra edecek. Rize programının ardından pazar günü Samsun'a geçerek Samsun Şehir Hastanesi'nin açılışını gerçekleştirecek olan Erdoğan’ı, hemşehrileri Güneysu’da mehteran takımı ve büyük bir coşkuyla bekliyor.