Ömer Çelik'ten İsrail'e sert tepki: “Orta Doğu'daki sorunların nedeni soykırım şebekesi”

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK sonrası gündeme ilişkin önemli mesajlar verdi. Terörsüz Türkiye süreci ve SDG’nin tasfiyesine değinen Çelik, İsrail’in bölgedeki saldırılarına sert sözlerle tepki göstererek Netanyahu hükümetini hedef aldı. Bölgedeki kan ve istikrarsızlığın kaynağı olarak Netanyahu hükümetini işaret eden Çelik “Orta Doğu’daki sorunların nedeni soykırım şebekesi. Yerleşimci yok, hırsız var” dedi. Çelik ayrıca Rusya-Ukrayna savaşı için İstanbul’da yeniden müzakere masası kurulması çağrısında bulundu.