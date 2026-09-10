İsrailli yerleşimcilere yaptırım genişliyor mu? Fransa'dan AB çağrısı

Fransa, aralarında İngiltere'nin de bulunduğu 11 Avrupa ülkesinin İsrailli yerleşimcilere yönelik yaptırım kararının tüm Avrupa Birliği'ne yayılması çağrısı yaptı. Paris yönetimi, yaptırımların AB genelinde ortak ve bağlayıcı hale gelmesini isterken, gözler Almanya'nın tutumuna çevrildi. İsrail'in önemli ticaret ortaklarından Almanya'nın karşı çıkması, ortak kararın önündeki en büyük engel olarak gösteriliyor. A Haber muhabiri Ömer Aydın, Avrupa başkentlerindeki son gelişmeleri aktardı.