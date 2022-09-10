Emlakçıların kira oyunu! Kiralık ev fiyatlarını nasıl yükseltiyorlar?

Kira fiyatlarının yükselişi dur durak bilmiyor. Peki bu fiyatları kimler belirliyor? Ev sahipleri ve emlakçıların fiyatların artışındaki rolünü araştırmak için A Haber ekipleri bir araştırma yaptı. Kiralamak istedikleri evi 3 bin 500 lira olarak belirledi. Emlakçılardan da fikir aldı. Ve bakın nasıl öneriler geldi.

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