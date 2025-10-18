Emlak vergisi düzenlemesi haftaya! Yeni vergi düzenlemesinin ayrıntıları neler?

Araç satışlarına binde 2 harç geliyor. Kira istisnası 2026 yılı başından itibaren kalkıyor. Birçok alanda vergi düzenlemelerini de içeren torba kanun teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Teklifle konut kira gelirlerine ilişkin istisna yeniden düzenleniyor. Yasa teklifinin ayrıntılarını A Haber muhabir Kübra Bal aktardı.

