18 Ekim 2025, Cumartesi

Emlak vergisi düzenlemesi haftaya! Yeni vergi düzenlemesinin ayrıntıları neler?

Emlak vergisi düzenlemesi haftaya! Yeni vergi düzenlemesinin ayrıntıları neler?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.10.2025 10:41
Araç satışlarına binde 2 harç geliyor. Kira istisnası 2026 yılı başından itibaren kalkıyor. Birçok alanda vergi düzenlemelerini de içeren torba kanun teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Teklifle konut kira gelirlerine ilişkin istisna yeniden düzenleniyor. Yasa teklifinin ayrıntılarını A Haber muhabir Kübra Bal aktardı.
