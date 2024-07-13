Emekliye zam için yeni formüller! Emekli taban maaşı ne kadar olacak?

Yaklaşık 4 milyon emeklinin gözü zam düzenlemesine çevrildi. Düzenleme ile en düşük emekli maaşı artırılacak. Peki en düşük emekli maaşı ile ilgili formüller neler, toplantıdan hangi kararlar çıkar? Detayları A Haber canlı yayınına katılan sosyal güvenlik uzmanı Emre Gülşen anlattı.

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