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Emekliye zam düzenlemesi bu aya yetişir mi? En düşük emekli maaşı 12.500 TL oldu, komisyona ne zaman gelir?

Emekliye zam düzenlemesi bu aya yetişir mi? En düşük emekli maaşı 12.500 TL oldu, komisyona ne zaman gelir?

ahaber.com.tr
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Giriş: 18.07.2024 12:27
'En düşük emekli maaşı ile ilgili zam düzenlemesi bu aya yetişecek mi? Süreç nasıl işleyecek? A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş son durumu anlattı.
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