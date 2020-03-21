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21.03.2020

Emekliye yüzde 50 zam... İşte en düşük emekli maaşı |Video

Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kararlı Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklamıştı. Bu kapsamda alınan kararlar en çok emeklilerin yüzünü güldürdü. Yüzbinlerce emelinin maaşına yüzde 50 oranında zam geldi. İşte Başkan Erdoğan'ın emeklilere verdiği müjdenin detaylarını A Haber canlı yayınında Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem anlattı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Ekonomik İstikrar Kalkanı paketinden, emeklilere zam ve ikramiye müjdesi çıktı. En düşük emekli aylığının bin 500 liraya yükseltilmesi, bayram ikramiyesinin erken verilmesi kararları sevinç yarattı. Taban emekli aylığının bin 500 liraya çıkarılmasıyla 650 bin emeklinin aylığı artacak.



Maaşı bin 500 liranın altında olan emeklilerin maaşı, bin 500 liraya tamamlanacak. Emeklilerin gelirinde 500 liraya, yani yüzde 50'ye varan artış yaşanacak. Bin lira maaşı olanın geliri yüzde 50, yani 500 lira artacak.

Maaşı bin 100 lira olan 400 lira, yani yüzde 36.36; bin 200 lira olan 300 lira, yani yüzde 25; bin 300 lira olan 200 lira, yani yüzde 15.38; bin 400 lira olan 100 lira, yani yüzde 7.14 zam alacak.

Artıştan, maaşı bin 500 liranın altında olan vefat etmiş emeklilerin hak sahibi dul ve yetimleri de yararlanacak. Aylıklar, bin 500 liralık yeni emekli aylığı üzerinden, hisse oranına göre hesaplanacak.

Örneğin; vefat etmiş emeklinin aylığı bin liraysa bin 500 liraya çıkacağı için eşine; aylık oranı yüzde 75 ise 750 lira yerine bin 125 lira, yüzde 50 ise 500 lira yerine 750 lira ödenecek. Yüzde 25 ölüm aylığı oranı olan çocuğuna ise 250 lira yerine 375 lira verilmeye başlanacak.

1.000 TL AY BAŞINDA HESAPTA
Emekliler, dul ve yetimlerin aralarında bulunduğu yaklaşık 12 milyon kişinin Ramazan Bayramı ikramiyesi erkene çekildi. İkramiye Nisan ayı başında ödenecek. Ramazan Bayramı 24-26 Mayıs'ta kutlanacak.


23 Mayıs Cumartesi de arife günü. Bu nedenle Ramazan Bayramı ikramiyesinin 18-22 Mayıs arasında yatırılması bekleniyordu. Ödeme yaklaşık 2 ay erken yapılmış olacak. Emeklilere biner lira, dul ve yetimlere ise aylıkları oranında ikramiye ödenecek. 12 milyon kişiye yaklaşık 12 milyar lira ödeme yapılacak.

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