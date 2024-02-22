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Emekliye promosyon yarışı! Promosyon 15 bin TL'yi buldu

ahaber.com.tr
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Giriş: 22.02.2024 09:29
Emekli promosyon kampanyaları yenileniyor. Bankalar arasında emekli promosyon kampanyalarında rekabet var. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Haber'de detayları aktardı.
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