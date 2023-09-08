08 Eylül 2023, Cuma
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Emekliye çifte maaş! Yeni emeklilik sistemi nasıl olacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Başkan Erdoğan'ın açıkladığı Orta Vadeli Program'da yer alan ikinci basamak emeklilik ile çalışanlar çifte maaş alacak. Kıdem tazminatı garanti olacak, ikinci emeklilikte yaş düşecek. Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Bal A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.