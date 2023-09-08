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Emekliye çifte maaş! Yeni emeklilik sistemi nasıl olacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

A Haber
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Giriş: 08.09.2023 11:25
Başkan Erdoğan'ın açıkladığı Orta Vadeli Program'da yer alan ikinci basamak emeklilik ile çalışanlar çifte maaş alacak. Kıdem tazminatı garanti olacak, ikinci emeklilikte yaş düşecek. Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Bal A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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