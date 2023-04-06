Emekliye bayram müjdesi

Emekliler için beklenen haber geldi. Tüm emeklilerin Nisan ayı maaşları Ramazan bayramından önce ödenecek. Bayram ikramiyeleri de aylıklarla birlikte hesaplara yatırılacak.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN