29 Haziran 2024, Cumartesi
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Emekliye 17 bin lira! Hesaplara en az o kadar yatacak! Temmuz ayı öncesi zam formülleri... Memur emeklisi zam oranı ne kadar olacak?
TÜİK 3 Temmuz'da milyonlarca memur ve memur emeklisinin zammının belli olacağı enflasyon oranını açıklayacak. Memurlar ve memur emeklileri için enflasyon farkıyla oluşacak zam oranının yüzde 20,34 ya da yüzde 21,11 olacağı tahmin ediliyor. Bu tahminlere göre en düşük memur maaşı 39 bin liraya yükselirken, en düşük memur emeklisi maaşı ise 17 bin lira olacak. İşte zam formülleri ve detaylar...