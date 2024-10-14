14 Ekim 2024, Pazartesi
A HABER VİDEO
Haberler Ekonomi Videoları
Emeklinin ocak zammı ne olacak?

Emeklinin ocak zammı ne olacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.10.2024 11:20
Gözler ocak ayına çevrildi. Zam oranı ne olacak? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İşte altın fiyatlarında son durum
İşte altın fiyatlarında son durum
Emeklinin ocak zammı ne olacak?
Emeklinin ocak zammı ne olacak?
Karttan savunma payı nasıl alınacak?
Karttan savunma payı nasıl alınacak?
Savunmaya dev kaynak!
Savunmaya dev kaynak!
Bakan Işıkhan: Asgari ücret süreci Aralık ayında başlayacak!
Bakan Işıkhan: Asgari ücret süreci Aralık ayında başlayacak!
Emeklilik sistemi kökten değişiyor mu?
Emeklilik sistemi kökten değişiyor mu?
Bakan Şimşek Körfez turuna çıktı
Bakan Şimşek Körfez turuna çıktı
Gram için A Haber’de rakam verdi
Gram için A Haber'de rakam verdi
Ağustos ayı işsizlik rakamları belli oldu!
Ağustos ayı işsizlik rakamları belli oldu!
Ajet uçuş ağına yeni bir rota ekledi
Ajet uçuş ağına yeni bir rota ekledi
Vergi kaçırana kırmızı kart
Vergi kaçırana "kırmızı kart"
A Haber’den Şehrin Ekonomisi etkinliği
A Haber’den "Şehrin Ekonomisi" etkinliği
Daha Fazla Video Göster