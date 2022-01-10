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Emeklinin ek ödemesi artırıldı mı? İlave artışlar maaşlara nasıl yansıyacak? İşte sorularla yeni maaş rehberi

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Giriş: 10.01.2022 10:42
Son dakika ekonomi haberi... İşçilerin asgari ücreti ne zaman yatacak? Kıdem tazminatı artırıldı mı? Yeni maaş artışları yüzde kaç oldu? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, merak edilen soruları canlı yayında yanıtladı.
Emeklinin ek ödemesi artırıldı mı? EMEKLİNİN EK ÖDEMESİ ARTIRILDI MI?
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Emeklinin ek ödemesi artırıldı mı?
Emeklinin ek ödemesi artırıldı mı?
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