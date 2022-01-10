10 Ocak 2022, Pazartesi
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Emeklinin ek ödemesi artırıldı mı? İlave artışlar maaşlara nasıl yansıyacak? İşte sorularla yeni maaş rehberi
Son dakika ekonomi haberi... İşçilerin asgari ücreti ne zaman yatacak? Kıdem tazminatı artırıldı mı? Yeni maaş artışları yüzde kaç oldu? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, merak edilen soruları canlı yayında yanıtladı.