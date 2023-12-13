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Emeklilikte tarih öne çekilebilir mi? EYT'yi kaçıranlar için erken emeklilik formülü neler? İşte erken emekli olmanın formülü

ahaber.com.tr
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Giriş: 13.12.2023 11:52
Milyonlarca çalışan erken emeklilik ile ilgili formülleri araştırıyor. Peki EYT'yi kaçıranlar için erken emeklilik formülü neler? Emeklilikte tarih öne çekilebilir mi? Ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı. Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Bal konu ile ilgili detayları anlattı.
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