13 Aralık 2023, Çarşamba
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Emeklilikte tarih öne çekilebilir mi? EYT'yi kaçıranlar için erken emeklilik formülü neler? İşte erken emekli olmanın formülü
Milyonlarca çalışan erken emeklilik ile ilgili formülleri araştırıyor. Peki EYT'yi kaçıranlar için erken emeklilik formülü neler? Emeklilikte tarih öne çekilebilir mi? Ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı. Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Bal konu ile ilgili detayları anlattı.