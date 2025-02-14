Emeklilere özel sanal pazar! Yüzde 30’a varan indirimler

Türkiye'de milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren dev bir adım atıldı. Türkiye Emekliler Derneği, emeklilere özel bir sanal pazaryeri kurdu. Emek Pazarı adı verilen bu dijital platform sayesinde emekliler, hem yüzde 30'a kadar indirimli alışveriş yapabilecek hem de kendi ürettiklerini satışa sunabilecek. Üstelik alışveriş yapanlara kargo ücreti yok. İşte ayrıntılar...

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