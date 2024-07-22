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Emeklilere fark ödemesi ne zaman hesaplara yatacak? SGK tarihi açıkladı

Emeklilere fark ödemesi ne zaman hesaplara yatacak? SGK tarihi açıkladı

ahaber.com.tr
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Giriş: 22.07.2024 12:21
Milyonlarca emekli, malul, vazife malulü, dul ve yetim aylığı alan vatandaşların gözü kulağı zam farkı tarihlerindeydi. Emekli Sandığı'na bağlı olarak aylık alanlara güzel haber geldi. 2024 yılı Temmuz dönemi zam farkları tarihi netleşti..
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