Emekliler işsizlik maaşı ve kısa çalışma ödeneği alabilir mi? Ücretsiz izne çıkarılan herkese maaş desteği verilecek mi? |Video

Vatandaşı korumak için yeni hazırlanan torba yasada neler var? İşsizlik maaşın ve kısa çalışma ödeneği alabilmek için şartlarda/koşullarda düzenlemeye gidildi? Peki işsizlik maaşı alabilmenin şartları neler? Emekliler işsizlik maaşı alabilir mi? Kimler kısa çalışma ödeneği alabilir? Ücretsiz izne çıkarılan herkese maaş desteği verilecek mi? Takim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem bu soruları yanıtını A Haber canlı yayınında verdi.

Vatandaşı korumak için yeni hazırlanan torba yasada neler var? İşsizlik maaşın ve kısa çalışma ödeneği alabilmek için şartlarda/koşullarda düzenlemeye gidildi? Peki işsizlik maaşı alabilmenin şartları neler? Emekliler işsizlik maaşı alabilir mi? Kimler kısa çalışma ödeneği alabilir? Ücretsiz izne çıkarılan herkese maaş desteği verilecek mi?

Takim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem bu soruları yanıtını A Haber canlı yayınında verdi.

Erdem, "Emeklilerin işsizlik maaşı ve kısa çalışma ödene almak hakkı yok!. İşsizlik maaşı için son 3 yılda 450 gün prim şartı ve son 2 ay (60 gün) kesintisiz çalışma şartı var." dedi.