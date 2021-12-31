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Emekli zammında önemli ipucu! Yeni yılda emekliler ne kadar zam alacak?

A Haber
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Giriş: 31.12.2021 09:52
Güncelleme:31.12.2021 09:52
Memur ve emeklinin gözü kulağı 3 Ocak'ta açıklanacak olan zam oranlarında. Zam oranlarının yanında bir de iyileştirme bekleniyor. Peki, emekli ve memurun yeni maaşları ne kadar olacak? Ocak'ta emekli ve memura ne kadar zam yapılacak? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. İşte emekli ve memuru yakından ilgilendiren Ocak zammı ile ilgili tüm ayrıntılar...
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