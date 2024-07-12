12 Temmuz 2024, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Emekli zammına ilişkin son kulisler! Toplantıda bu rakamlar konuşulacak | İşte kalem kalem zam senaryoları
En düşük emekli maaşı artacak. Zamlı memur ve emekli maaşları gelecek hafta hesaplarda olacak. SSK ve Bağkur emeklileri temmuz ayında yüzde 24.73 oranında zam alacak. Ancak kök maaşının düşüklüğü nedeniyle 10 bin TL'nin altında kalan kalan emekliler var. Yapılan hesaplamalara göre 1.8 milyon emeklinin kök maaşı bu rakamın altında kalıyor. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? A Haber canlı yayınında uzman isimler kalem kalem hesaplamalarda bulundu.İşte detaylar...