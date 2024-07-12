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Emekli zammına ilişkin son kulisler! Toplantıda bu rakamlar konuşulacak | İşte kalem kalem zam senaryoları

ahaber.com.tr
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Giriş: 12.07.2024 01:22
En düşük emekli maaşı artacak. Zamlı memur ve emekli maaşları gelecek hafta hesaplarda olacak. SSK ve Bağkur emeklileri temmuz ayında yüzde 24.73 oranında zam alacak. Ancak kök maaşının düşüklüğü nedeniyle 10 bin TL'nin altında kalan kalan emekliler var. Yapılan hesaplamalara göre 1.8 milyon emeklinin kök maaşı bu rakamın altında kalıyor. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? A Haber canlı yayınında uzman isimler kalem kalem hesaplamalarda bulundu.İşte detaylar...
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