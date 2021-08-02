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Emekli ve memurun 91 talebi masada! Kamu işçilerinin zam pazarlığı sürüyor! Maaşa zam, aile yardımı ve ek ödeme...

A Haber
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Giriş: 02.08.2021 10:03
Emekli ve memurun 91 talebi masaya yatırılıyor. 6.4 milyon memur ve memur emeklisi için toplu sözleşme görüşmeleri bugün başlıyor. Konfederasyonlar 91 taleple masaya oturuyor. Peki emeklilerin beklentisi ne? Memurlar ne istiyor? Konfederasyonların zam teklifi ne yönde? Detayları Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında anlattı.
Emekli ve memurun 91 talebi masada! EMEKLİ VE MEMURUN 91 TALEBİ MASADA!
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