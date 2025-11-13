13 Kasım 2025, Perşembe

A HABER VİDEO

Haberler Ekonomi Videoları Emekli ve memur zammı ile birlikte artacak! Milyonlara yeni maaş geliyor!
Emekli ve memur zammı ile birlikte artacak! Milyonlara yeni maaş geliyor!

Emekli ve memur zammı ile birlikte artacak! Milyonlara yeni maaş geliyor!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 13.11.2025 10:32
Ocak ayında emekliler ve memurlar başta olmak üzere toplumun her kesiminin gelirleri artacak. Bunu belirleyecek olan ise enflasyon olacak. Merkez Bankası'nın son enflasyon raporunda yıl sonu için yüzde 31-33 oranlarını işaret etmesi hesaplamaları da değiştirdi. Memurlara yapılacak artış tüm kesimlerin maaşlarına yansıtılacak. İşte yeni maaşlar ve artış oranları...
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Emekli ve memur zammı ile birlikte artacak! Milyonlara yeni maaş geliyor!
Milyonlara yeni maaş geliyor!
Milyonlara yeni maaş geliyor!
Altın yatırımcısı ne yapmalı?
Altın yatırımcısı ne yapmalı?
Afyonkarahisar’dan birçok ülkeye mermer ihracatı
Afyonkarahisar'dan birçok ülkeye mermer ihracatı
Kasım indirimi oyunlarına dikkat!
Kasım indirimi oyunlarına dikkat!
Kapalıçarşı’da kara para operasyonu
Kapalıçarşı'da "kara para" operasyonu
Milyonların zam tablosunda 2 senaryo var
Milyonların zam tablosunda 2 senaryo var
Yılda yaklaşık 32 milyon bims üretiliyor
Yılda yaklaşık 32 milyon bims üretiliyor
Gözler Trump–Şara görüşmesinde
Gözler Trump–Şara görüşmesinde
Gram altın yeniden 6 bin TL seviyesini görür mü?
Gram altın yeniden 6 bin TL seviyesini görür mü?
Abdülhamid Han 1 yıldır Karadeniz’de
Abdülhamid Han 1 yıldır Karadeniz’de
500 bin sosyal konut başvurusu nasıl yapılıyor?
500 bin sosyal konut başvurusu nasıl yapılıyor?
TOKİ 500 bin sosyal konut başvurusu nasıl yapılır? A Haber’de anlattı
TOKİ 500 bin sosyal konut başvurusu nasıl yapılır? A Haber'de anlattı
Daha Fazla Video Göster