13 Kasım 2025, Perşembe
Emekli ve memur zammı ile birlikte artacak! Milyonlara yeni maaş geliyor!
Ocak ayında emekliler ve memurlar başta olmak üzere toplumun her kesiminin gelirleri artacak. Bunu belirleyecek olan ise enflasyon olacak. Merkez Bankası'nın son enflasyon raporunda yıl sonu için yüzde 31-33 oranlarını işaret etmesi hesaplamaları da değiştirdi. Memurlara yapılacak artış tüm kesimlerin maaşlarına yansıtılacak. İşte yeni maaşlar ve artış oranları...