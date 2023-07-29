Emekli maaşlarına yönelik yeni açıklama! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarih verdi...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ekonomideki son gelişmeleri yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Enflasyonla mücadelenin kararlı bir şekilde süreceğini söyleyen Yılmaz, döviz kurlarına ilişkin "Bundan sonraki süreç daha normal bir seyir içerisinde arz talep dengesi içerisinde yürüyecektir." dedi. Yılmaz ayrıca emekli maaşlarına yönelik de konuştu. İşte detaylar...

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