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Emekli maaş zammına dair son kulisler! Yeni kök maaş formülünün detayları A Haber’de! İşte konuşulan rakamlar

ahaber.com.tr
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Giriş: 10.07.2024 00:00
Milyonları ilgilendiren memur ve emekli maaşları zamlı şekilde gelecek hafta hesaplarda olacak. Ancak kök maaşının düşüklüğü nedeniyle zamlı maaşı 10 bin TL'nin altında kalan emekliler için hükümet yeni adım attı. Yaklaşık 2 milyon emekli için düzenleme çalışmaları başlarken detaylar da belli oldu. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? 10 bin lira olan en düşük emekli maaşı ne kadar artacak? Enflasyon oranları nasıl belirleniyor? Tüm merak edilen soruları A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi programın katılan sosyal güvenlik uzmanı Ali Duman anlattı.Milyonları ilgilendiren memur ve emekli maaşları zamlı şekilde gelecek hafta hesaplarda olacak. Ancak kök maaşının düşüklüğü nedeniyle zamlı maaşı 10 bin TL'nin altında kalan emekliler için hükümet yeni adım attı. Yaklaşık 2 milyon emekli için düzenleme çalışmaları başlarken detaylar da belli oldu. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? 10 bin lira olan en düşük emekli maaşı ne kadar artacak? Enflasyon oranları nasıl belirleniyor? Tüm merak edilen soruları A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi programın katılan sosyal güvenlik uzmanı Ali Duman anlattı.
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Emekli maaş zammına dair son kulisler! Yeni kök maaş formülünün detayları A Haber’de! İşte konuşulan rakamlar
Emekli maaş zammına dair son kulisler! Yeni kök maaş formülünün detayları A Haber’de! İşte konuşulan rakamlar
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