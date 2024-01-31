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Emekli maaş farkları ne zaman yatacak? Uzman isim A Haber'de anlattı

ahaber.com.tr
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Giriş: 31.01.2024 21:45
Milyonlarca emekli yüzde 11,68’lik refah payı ile beraber vergi iadesi kapsamında ek ödeme de alacak. SSK, BAĞ-KUR maaş farkı ne zaman yatacak? Kim ne kadar emekli maaşı zam farkı alacak? A Haber ekranlarında yayınlanan Melih Altınok Sebep Sonuç programında Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Duman anlattı.
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Emekli maaş farkları ne zaman yatacak?
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