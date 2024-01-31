Emekli maaş farkları ne zaman yatacak? Uzman isim A Haber'de anlattı

Milyonlarca emekli yüzde 11,68’lik refah payı ile beraber vergi iadesi kapsamında ek ödeme de alacak. SSK, BAĞ-KUR maaş farkı ne zaman yatacak? Kim ne kadar emekli maaşı zam farkı alacak? A Haber ekranlarında yayınlanan Melih Altınok Sebep Sonuç programında Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Duman anlattı.

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